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Корреспондент сообщил о серии взрывов в Степанакерте

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Серия взрывов раздалась в центре Степанакерта, столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Об этом 4 октября сообщает корреспондент «РИА Новости».

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Утверждается, что после каждого взрыва был слышен характерный звук разлетающихся осколков. Какие цели были поражены, не уточняется.

По словам корреспондента «Известий» с места событий, упали несколько снарядов, горожанам пришлось экстренно укрываться в подвалах.

Утром в городе сработали сирены воздушной тревоги. При этом ночь прошла спокойно.

Ранее в этот день минобороны Армении показало видео последствий предыдущих обстрелов города. В кадре видны воронки от снарядов, покореженные машины и разрушенные здания.

Накануне вечером в городе раздались взрывы артиллерийских снарядов. В результате удара загорелся склад строительных материалов, а также пожар вспыхнул на местной электростанции, в результате чего Степанакерт оказался обесточен. Электроснабжение восстановили к 7:00 мск 4 октября.

В распоряжении «Известий» оказалось видео дома в Степанакерте, пострадавшего от обстрелов 2 октября. Как видно на кадрах, железные двери в здании вырваны, не уцелела ни одна квартира, припаркованные возле дома машины разбиты.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября текущего года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта.

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