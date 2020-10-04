Ереван опроверг огонь по Азербайджану с территории Армении

Армения не ведет огонь по Азербайджану со своей территории. Об этом заявила пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян 4 октября.

«Министерство обороны Армении официально сообщает, что с территории Республики Армения в направлении Азербайджана не ведется никакого огня», — написала она на своей странице в Facebook.

Об обстреле с территории Армении ранее в этот день заявили в Баку. Как сообщило минобороны Азербайджана, армянские ВС выпустили ракеты по городу Гянжа, пишет ТАСС.

Также азербайджанская сторона утверждает, что из карабахского Степанакерта ведется обстрел сел Агдамского и Тертерского районов и городов Тертер и Горадиз Физулинского района.

Позднее власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщили, что нанесли удар по военным объектам в городах Азербайджана в ответ на обстрел азербайджанской армией гражданских объектов в Степанакерте. Утверждается, что карабахские военные уничтожили азербайджанский аэродром в Гянже.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.