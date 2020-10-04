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Опубликовано видео с места очередных обстрелов в Степанакерте

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Обстрелы Степанакерта продолжаются. В распоряжении «Известий» оказались кадры последствий очередных ударов по городу.

Как видно на записи, припаркованные автомобили разрушены. По словам корреспондента «Известий», люди начинают выходить из убежищ, а спасатели устраняют последствия обстрелов. По некоторым данным, целью ударов могла быть вышка связи.

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Корреспондент «РИА Новости» сообщает, что при обстреле пострадало здание «Карабахтелекома», погиб один из сотрудников.

Министерство иностранных дел Армении, в свою очередь, обвинило Азербайджан в применении авиации и артиллерии при обстреле карабахских городов Степанакерт и Мартакерт.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики в тот же день заявили, что в ответ на обстрелы своих городов начинают атаку по военным объектам в Азербайджане, и сообщили об уничтожении аэродрома в Гянже. Президент НКР Араик Арутюнян попросил жителей городов Азербайджана, где есть объекты военной инфраструктуры, покинуть их, чтобы избежать жертв.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

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