Опубликовано видео с места очередных обстрелов в Степанакерте

Обстрелы Степанакерта продолжаются. В распоряжении «Известий» оказались кадры последствий очередных ударов по городу.

Как видно на записи, припаркованные автомобили разрушены. По словам корреспондента «Известий», люди начинают выходить из убежищ, а спасатели устраняют последствия обстрелов. По некоторым данным, целью ударов могла быть вышка связи.

Корреспондент «РИА Новости» сообщает, что при обстреле пострадало здание «Карабахтелекома», погиб один из сотрудников.

Министерство иностранных дел Армении, в свою очередь, обвинило Азербайджан в применении авиации и артиллерии при обстреле карабахских городов Степанакерт и Мартакерт.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики в тот же день заявили, что в ответ на обстрелы своих городов начинают атаку по военным объектам в Азербайджане, и сообщили об уничтожении аэродрома в Гянже. Президент НКР Араик Арутюнян попросил жителей городов Азербайджана, где есть объекты военной инфраструктуры, покинуть их, чтобы избежать жертв.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.