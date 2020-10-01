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Минобороны Армении призвало жителей не паниковать из-за шума ракет ПВО

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Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян призвал население страны не паниковать из-за ракет противовоздушной обороны.

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«Работает ПВО, будьте спокойны. Ракеты противовоздушной обороны иногда производят много шума, не беспокойтесь. Главное, ПВО работает эффективно», — написал он 1 октября в Facebook.

Вечером в четверг Ереван сообщил об атаке четырех азербайджанских беспилотников. Сообщалось, что ПВО страны перехватило все четыре дрона. По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек.

27 сентября начались столкновения сил Армении и Азербайджана в районе непризнанной республики Нагорный Карабах.

В эскалации конфликта Баку и Ереван обвинили друг друга. К 1 октября Армения сообщила о гибели 1280 азербайджанских военных и уничтожении нескольких сотен единиц техники противника, а также вертолетов и самолета Ан-2.

Баку эти данные опровергает и в свою очередь сообщает о гибели порядка 2 тыс. армянских военных, уничтожении комплекса С-300, восьми установок «Град» и сотен единиц другой техники. Ереван эти оценки также отвергает.

По словам премьера Армении Никола Пашиняна, азербайджанским силам оказывает поддержку армия Турции. Анкара отметила, что пока не собирается отправлять военных в зону конфликта.

30 сентября минобороны Армении опубликовало видео с перемещением предположительно истребителей F-16 ВВС Турции в Карабахе.

Россия и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

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