Азербайджан показал видео уничтожения техники противника в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео уничтожения военных колонн в Нагорном Карабахе. В ролике показано обнаружение и удар по машинам военных, движущимся по дороге вблизи линии соприкосновения.

Кроме того, в ведомстве представили свои данные о потерях ВС Армении. Согласно данным Баку, с момента обострения конфликта уничтожено до 200 танков и другой бронетехники, 228 артиллерийских установок, восемь систем «Град» и комплекс С-300. Также сообщается о больших потерях в живой силе.

Ереван эти данные опроверг.

30 сентября минобороны Армении показало на видео перемещение военной авиации Азербайджана и Турции в зоне карабахского конфликта. В ролике показано передвижение истребителей F-16 Турции и штурмовиков Су-25.

Также Ереван сообщал об уничтожении нескольких сотен единиц техники ВС Азербайджана, самолета Ан-2, 76 беспилотников и нескольких вертолетов. Баку это также опровергает.

Эскалация конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах произошла 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и наступлении.

По словам премьера Армении Никола Пашиняна, азербайджанским силам оказывает поддержку армия Турции. Анкара и Баку назвали эту информацию недостоверной.

Россия и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.