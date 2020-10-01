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Армения показала перемещение в Карабахе истребителей F-16 ВВС Турции

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Видео с картой перемещений военной авиации Азербайджана и Турции в зоне карабахского конфликта 30 сентября опубликовала в Facebook официальный представитель минобороны Армении Шушан Степанян.

В ролике показано передвижение истребителей F-16 Турции и штурмовиков Су-25 у восточной границы непризнанной республики Нагорный Карабах. При этом отмечается, что турецкий командный пункт E7-T расположился вблизи границ Армении.

Днем ранее Степанян сообщила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. Отмечалось, что пилот погиб.

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Турция и Азербайджан отвергли обвинения и заявили, что турецкие силы не участвуют в конфликте.

Также Ереван сообщал, что за несколько дней конфликта уничтожил 137 единиц техники ВС Азербайджана, а также сбил самолет Ан-2, 76 беспилотников и несколько вертолетов.

Баку эти данные опровергает и в свою очередь сообщает об уничтожении сил нескольких батальонов ВС Армении, восьми реактивных установок залпового огня «Град» и комплекса С-300. Армения это отрицает.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Армения обвинила Азербайджан в обстрелах и наступлении. Баку возлагает ответственность за обострение ситуации на Ереван.

В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. По словам премьера Армении Никола Пашиняна азербайджанским силам оказывает поддержку армия Турции. Анкара и Баку опровергают эти данные.

Россия, ЕС и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

Отношения Баку и Еревана остаются напряженными из-за вопроса принадлежность Карабаха. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году, а после военного противостояния Баку утратил над ним контроль.

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