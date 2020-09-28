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Армения сообщила о сбитом азербайджанском Ан-2

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Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что сбитым карабахскими силами азербайджанским самолетом был Ан-2.

«Это Ан-2… Самолет был сбит сегодня», — передает слова Степанян «РИА Новости».

Ранее в этот день пресс-секретарь президента республики Ваграм Погосян заявил, что армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сбила самолет ВВС Азербайджана.

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«На участке города Мартуни в Карабахе сбит самолет ВВС Азербайджана», — сказал он, не приведя других подробностей.

Министерство обороны НКР также опубликовало официальные данные потерь со своей стороны. По информации военного ведомства, погибли 48 карабахских солдат, свыше 200 получили ранения с начала эскалации на линии соприкосновения.

Ранее 28 сентября минобороны Армении заявило о наступлении Азербайджана в Карабахе.

В этот же день военные Карабаха сообщили об уничтожении 10 танков Азербайджана.

В Баку при этом сообщили о 26 мирных гражданах, пострадавших при обстрелах в результате конфликта. В Генпрокуратуре Азербайджана отметили, что Армения выбрала в качестве обстрелов районные и сельские центры, объекты гражданской инфраструктуры.

Днем ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Ведомство также сообщило о нескольких погибших среди гражданских.

Минобороны Азербайджана утром того же дня заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится контрнаступательная операция в ответ на провокации с армянской стороны.

Обе стороны объявили военное положение и мобилизацию. Армения также заявила, что на стороне Азербайджана в конфликте участвуют турецкие военные специалисты и техника. Советник президента Турции Ясин Актай сообщил, что страна пока не видит необходимости отправлять на территорию конфликта своих военных, но такая возможность есть.

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