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Турция не увидела необходимости в отправке своих военных в Карабах

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Турция пока не видит необходимости отправлять своих военных в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил советник президента страны Ясин Актай в понедельник, 28 сентября.

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«Думаю, что Турция не будет участвовать со своей военной силой, необходимости в этом нет, технической поддержки достаточно», — сказал он «РИА Новости». При этом Актай подчеркнул, что при необходимости это возможно.

Ранее 28 сентября посол Армении в Москве Варган Тоганян заявил, что Турция участвует в карабахском конфликте. По словам дипломата, с ее стороны задействованы как техника, так и люди.

В тот же день аналогичное заявление делал МИД Армении.

Также 28 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Армения должна прекратить оккупацию азербайджанских земель. Аналогичное заявление сделал и глава минобороны страны Хулуси Акар. Днем ранее турецкий лидер в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым выразил соболезнования политику и народу в связи с гибелью людей и подчеркнул, что «Турция с Азербайджаном».

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на эту карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские Вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года. Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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