Армия Карабаха сбила азербайджанский самолет

Армия обороны непризнанной республики Нагорный Карабах сбила азербайджанский самолет. Об этом заявил пресс-секретарь президента республики Ваграм Погосян.

Инцидент произошел на участке города Мартуни, передает «Интерфакс». Других подробностей Погосян не привел.

Ранее 28 сентября минобороны Армении заявило о наступлении Азербайджана в Карабахе.

В этот же день военные Карабаха сообщили об уничтожении 10 танков Азербайджана.

В Баку при этом сообщили о пострадавших 26 мирных граждан при обстрелах в результате конфликта. В Генпрокуратуре Азербайджана отметили, что Армения выбрала в качестве обстрелов районные и сельские центры, объекты гражданской инфраструктуры.

Днем ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Ведомство также сообщило о нескольких погибших среди гражданских.

Минобороны Азербайджана утром того же дня заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится контрнаступательная операция в ответ на провокации с армянской стороны.

Обе стороны объявили военное положение и мобилизацию. Армения также заявила, что на стороне Азербайджана в конфликте участвуют турецкие военные специалисты и техника. Советник президента Турции Ясин Актай сообщил, что страна пока не видит необходимости отправлять на территорию конфликта своих военных, но такая возможность есть.