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Военные Азербайджана примут участие в параде Победы в Москве

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Военнослужащие Азербайджана по приглашению Минобороны РФ примут участие в параде в Москве в честь 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в азербайджанском оборонном ведомстве 3 июня.

Чеканя шаг: 24 июня в Москве состоится военный парад
В этот день 75 лет назад по Красной площади строем прошли победители фашизма

«Парадный расчет в составе 75 военнослужащих азербайджанской армии представит нашу страну на военном параде, посвященном 75-летию победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

В минобороны республики добавили, что военнослужащие страны пройдут с оружием, произведенным в Азербайджане. Возглавлять делегацию будет глава ведомства генерал-полковник Закир Гасанов, который примет участие в качестве гостя.

Всего на парад в российской столице приглашены расчеты 19 стран, свое участие ранее подтвердили военнослужащие Сербии, Казахстана и Армении.

Военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня, годовщину парада победителей 1945 года. Данный день объявлен нерабочим.

Парады будут проведены в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений ВС России. В частности, в параде в Москве примут участие около 14 тыс. человек, будут использованы элементы исторического парада 24 июня 1945 года.

Акцию «Бессмертный полк» предложено провести 26 июля, в День Военно-морского флота РФ, отмечает «Газета.ру».

9 мая шествие «Бессмертного полка» было организовано в онлайн-режиме, а из военного парада проведена только авиационная часть во многих российских городах и на зарубежных военных базах РФ.

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