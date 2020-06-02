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В Минобороны рассказали о продолжительности парада Победы в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, будет продолжаться до 1,5 часа. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) генерал армии Олег Салюков во вторник, 2 июня.

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«Начало парада Победы в 10:00 24 июня <…>. Общая продолжительность парада составит до полутора часов», — отметил генерал в ходе селекторного совещания в ведомстве.

Главком уточнил, что в ходе торжественного мероприятия будут использованы элементы исторического парада 24 июня 1945 года. Так, по его словам, в его начале будет исполнен «Юбилейный встречный марш», а вечером будет запущен салют, аналогичный историческому.

Порядок прохождения колонн, как отметил Салюков, остался прежним. В настоящий момент заканчивается работа по определению участия в мероприятии подразделений других стран.

Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что участие в параде примут около 14 тыс. человек. Он отметил, что на мероприятие страна пригласила парадные расчеты 19 государств.

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Позднее российский лидер объявил данный день нерабочим.

Торжественные мероприятия 24 июня пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил России.

Традиционное проведение торжеств в День Победы 9 мая было отменено из-за угрозы распространения коронавируса, состоялась только воздушная часть парада.

Исторический парад в честь победы СССР над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня 1945 года. Принимал мероприятие маршал Советского Союза Георгий Жуков, а командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.

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