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Путин выступил против голосования по правкам к Конституции 24 июня

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин выступил против проведения голосования по поправкам к Конституции 24 июня, в один день с парадом Победы. Свою позицию глава государства озвучил в ходе встречи рабочей группы 1 июня.

«Были даже идеи провести голосование, я знаю, мне коллеги говорили об этом, прямо в день парада. Не надо ничего смешивать, это отдельная, крупная веха в жизни страны», — отметил Путин.

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Президент отметил, что парад Победы — это «святое дело», которое не надо ни с чем смешивать.

Также в ходе совещания глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас предложил провести голосование по поправкам в конце июня, а глава ЦИК Элла Памфилова назвала оптимальным днем 1 июля. С мнением Памфиловой согласился Путин.

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня, годовщину парада победителей 1945 года. Акцию «Бессмертный полк» предложено провести 26 июля, в День Военно-морского флота РФ, отмечает «Газета.ру».

9 мая шествие «Бессмертного полка» было организовано в онлайн-режиме, а из военного парада проведена только авиационная часть во многих российских городах и на зарубежных военных базах РФ.

Внести изменения в Основной закон страны Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но дату пришлось перенести, так же из-за пандемии COVID-19. 29 мая издание РБК сообщило, что Роспотребнадзор и ЦИК рекомендовали проводить голосование по поправкам в Конституцию в течение нескольких дней, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках на фоне пандемии коронавируса.

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