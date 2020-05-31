Песков рассказал подробности проведения парада Победы 24 июня в Москве

Президент России Владимир Путин и приглашенные иностранные лидеры будут наблюдать за парадом Победы 24 июня с трибуны на Красной площади. Об этом в воскресенье, 31 мая, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, будет президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств», — заявил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что необходимо будет учесть и «эпидемиологическую модальность», и выразил надежду, что к моменту проведения парада от введенного режима ограничений «практически ничего не останется».

29 мая Путин подписал указ о проведении военных парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. При этом 24 июня объявлено нерабочим днем. Также Путин предложил провести акцию «Бессмертный полк» 26 июля.

Как следует из текста указа, парад Победы пройдет в 10:00 на Красной площади в Москве и других городах России. На него привлекут вооружение и военную технику. В 22.00 по местному времени прогремит артиллерийский салют.

Традиционное проведение торжеств в День Победы 9 Мая было отменено из-за угрозы распространения коронавируса, состоялась только воздушная часть парада.