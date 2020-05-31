Прямой эфир

Песков рассказал подробности проведения парада Победы 24 июня в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и приглашенные иностранные лидеры будут наблюдать за парадом Победы 24 июня с трибуны на Красной площади. Об этом в воскресенье, 31 мая, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Чеканя шаг: 24 июня в Москве состоится военный парад
В этот день 75 лет назад по Красной площади строем прошли победители фашизма

«Безусловно, будет президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств», — заявил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что необходимо будет учесть и «эпидемиологическую модальность», и выразил надежду, что к моменту проведения парада от введенного режима ограничений «практически ничего не останется».

29 мая Путин подписал указ о проведении военных парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. При этом 24 июня объявлено нерабочим днем. Также Путин предложил провести акцию «Бессмертный полк» 26 июля.

Как следует из текста указа, парад Победы пройдет в 10:00 на Красной площади в Москве и других городах России. На него привлекут вооружение и военную технику. В 22.00 по местному времени прогремит артиллерийский салют.

Традиционное проведение торжеств в День Победы 9 Мая было отменено из-за угрозы распространения коронавируса, состоялась только воздушная часть парада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Сербии подтвердил свой приезд на парад Победы 24 июня
Минобороны начало подготовку к параду Победы в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020