Клишас предложил провести голосование по Конституции в конце июня

Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас предложил президенту России Владимиру Путину провести голосование по поправкам в Конституцию в конце июня. С такой инициативой сенатор выступил в понедельник, 1 июня.

«Нам кажется, и многие члены рабочей группы были с этим согласны, что сейчас можно уже вернуться к вопросу о проведении общероссийского голосования», — сказал он в ходе онлайн-встречи рабочей группы.

По словам Клишаса, проведение общероссийского голосования в настоящее время становится как никогда актуальным, а конец июня является подходящим для этого временем. При этом сенатор уточнил, что, с учетом мнения Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка в регионах позволяет провести голосование.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес эту дату из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок.

Вместе с тем в Кремле отметили, что новые сроки по голосованию о поправках в Конституцию будут определены по мере развития эпидемиологической ситуации.