Поправки по правилам: ЦИК призвала партии к максимальному наблюдению за голосованием

Центризбирком направил политическим партиям просьбу предоставить наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ЦИК. В ЛДПР и «Справедливой России» рассказали, что работа по отбору наблюдателей уже ведется. В «Единой России» тоже выразили готовность предоставить своих сторонников. Однако формат участия в голосовании пока определили для себя не все партии. В КПРФ пообещали принять решение в конце марта – начале апреля, а в «Яблоке» ждут конкретики по процедуре подготовки наблюдателей.

Партийная готовность

В ЦИК уже не раз заявляли о необходимости широкого общественного контроля на голосовании по поправкам в Конституцию. Как выяснилось, частично этот вопрос Центризбирком планирует решить с помощью российских политических сил.

— Руководством ЦИК направлены письма руководителям партий с просьбой направить в Общественную палату РФ и общественные палаты субъектов Российской Федерации предложения по максимальному участию своих представителей в корпусе наблюдателей, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Центризбиркома.

В обращении к лидерам партий (есть в распоряжении «Известий») ЦИК отмечает, что придерживается принципов прозрачности и открытости процедур голосования. Документ был отправлен в начале марта, подтвердили «Известиям» в партиях.

«Очень важно, чтобы были задействованы наблюдатели, делегированные политическими партиями, имеющими богатый опыт работы на выборах», — подчеркивается в письме председателя ЦИК Эллы Памфиловой на имя лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.

Несмотря на призыв Центризбиркома, готовность направить наблюдателей выразили не все политические силы. Например, в КПРФ решение еще не приняли, хоть и подчеркнули, что проблем с представительством на голосовании не будет.

В руководстве коммунистов отметили, что обычно в подобных мероприятиях принимают участие более 200 тыс. представителей партий. Эта цифра включает в себя как наблюдателей, так и членов комиссий с правом решающего и совещательного голоса.

— Нужно ли направлять наблюдателей и в каком количестве, будет принимать решение президиум ЦК партии, который состоится в конце марта – начале апреля, — рассказал «Известиям» член президиума, зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

А вот в «Справедливой России» призыв ЦИК поддержали оперативно. Партия всегда направляла своих наблюдателей на выборы, и общероссийское голосование по изменениям Основного закона исключением не станет, заявил «Известиям» лидер справороссов Сергей Миронов.

— Региональным отделениям партии уже дано поручение начать активную работу по формированию корпуса наблюдателей, а также активно взаимодействовать с избирательными комиссиями и региональными общественными палатами по этому вопросу, — отметил он.

В ЛДПР рассказали, что вопрос по наблюдателям прорабатывается больше месяца.

— По количеству это будет не меньше 30–40 тыс. наблюдателей по стране. Это цифра на сегодняшнее число. Надо понимать, что мы не платим никаких денег. Это наши партийные активисты, которые готовы отдать свой свободный день, — сообщил «Известиям» первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов.

Парламентарий подчеркнул, что на выборах президента в 2018 году партия предоставила около 60 тыс. наблюдателей.

Готовность направить на голосование своих сторонников выразили и в «Единой России».

— ЕР подготовит список наблюдателей и представит его в общественные палаты. Все подготовительные мероприятия будут проведены сразу после принятия необходимой нормативно-правовой базы, — пояснили «Известиям» в пресс-службе партии.

Просьба для всех

Письма от ЦИК получили не только парламентские партии, но и не представленные в Думе политические силы.

— Мы получили письмо с просьбой прислать предложения, как организовать процесс совместно с Общественной палатой России. При этом никаких документов от ЦИК, в которых было бы разъяснено, как всё будет проходить, мы не получили, — пояснил «Известиям» председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

Поскольку порядок назначения наблюдателей пока непонятен, партия не готова дать ответ по своему участию, сказал он. Определенную критику по поводу необходимости введения новой системы традиционно высказали и в КПРФ и ЛДПР. При этом либерал-демократ Сергей Каргинов признал, что ситуация с общероссийским голосованием по поправкам особая и требует других подходов.

Во время голосования 22 апреля порядок организации наблюдения действительно изменится. Теперь этим будет заниматься федеральная ОП совместно с региональными палатами. Таким образом, партии должны направлять своих представителей через систему общественных палат. В «Справедливой России», например, уже начали работать с региональными ячейками ОП.

В самой Общественной палате РФ подчеркивают, что никаких фильтров быть не может.

— Те, кто говорит о каких-то ограничениях для граждан России, которых будут предлагать политические партии, либо просто не понимают, как будет функционировать механизм, либо намеренно дезинформируют общественность. Никакого отсечения не будет. Любой гражданин, в том числе рекомендованный партией, сможет стать наблюдателем, — пояснил «Известиям» руководитель рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

Требования к наблюдателям стандартны для всех федеральных выборных кампаний. К примеру, он должен быть совершеннолетним, не иметь судимостей и не занимать должность судьи или главы региона.

За голосованием будут следить и члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом «Известиям» сообщил сопредседатель мониторинговой рабочей группы (МРГ) СПЧ на выборах Игорь Борисов.

— Мы начинаем формировать региональные мониторинговые группы. Коллеги должны будут выезжать в субъекты для соответствующего мониторинга и формирования приглашений к работе различных субъектов общественной инициативы, — сообщил Игорь Борисов.

При этом провести мониторинг во всех регионах СПЧ не сможет. Согласно установленным правилам, в состав каждой группы должен обязательно входить один член совета. Проблема в том, что СПЧ состоит всего из 49 членов, а в России, как известно, 85 субъектов.