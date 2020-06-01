Путин заявил о претворении в жизнь некоторых поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что идеи некоторых поправок в Конституцию РФ уже имплементированы в жизнь.

Он подчеркнул, что данная тенденция говорит о том, что предложенные поправки являются востребованными на сегодняшний день.

«Некоторые вещи мы уже имплементируем в жизнь даже до принятия поправок в Конституцию», — заявил глава государства в ходе совещания с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон в понедельник, 1 июня.

Также в ходе совещания глава ЦИК Элла Памфилова назвала 1 июля оптимальным днем для голосования по поправкам в Конституцию.

Вместе с тем глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас предложил президенту провести голосование по поправкам в Конституцию в конце июня.

Внести изменения в Основной закон страны президент предложил в послании Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес эту дату из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок.

Вместе с тем в Кремле отметили, что новые сроки по голосованию о поправках в Конституцию будут определены по мере развития эпидемиологической ситуации.