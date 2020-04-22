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Песков напомнил о важности голосования по поправкам в Конституцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Новые сроки по голосованию о поправках в Конституцию будут определены по мере развития эпидемиологической ситуации. Факт голосования очень важен, заявил в среду, 22 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Определенные прикидки существуют, но сейчас говорить о них как о чем-то решенном вряд ли можно», — так он прокомментировал выбор возможной даты для голосования.

По его словам, до начала мая надо проанализировать ситуацию с распространением коронавируса, прежде чем назначить новую дату.

Как добавил Песков, нельзя исключать, что голосование по поправкам в Основной закон может быть привязано к определенной дате, но это не является обязательным условием. «Важен сам факт голосования», — сказал представитель Кремля.

Изначально голосование должно было пройти 22 апреля, но в марте президент России Владимир Путин заявил о его переносе на более поздний срок.

Глава государства предложил внести изменения в Конституцию 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Путин представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат, финансовая поддержка семей с детьми.

Законопроект о поправках приняла Госдума, изменения в Конституцию поддержали региональные парламенты, одобрил Совет Федерации, а Конституционный суд России признал законность изменений.

Вместе с тем Путин заявил, что, несмотря на подписание закона о поправках, он ожидает результатов общероссийского голосования по Конституции, которые, по его словам, должны легитимизировать изменения.

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