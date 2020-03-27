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Песков заявил о необходимости голосования для вступления в силу поправок к Конституции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Поправки в Конституцию вступят в силу после того, как за них проголосует народ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Они не могут вступить в силу без всенародного голосования. Это очень важная составная часть инициативы президента», — подчеркнул представитель Кремля в пятницу, 27 марта.

Изначально голосование должно было пройти 22 апреля, но в среду президент России Владимир Путин заявил о его переносе на более поздний срок.

Путин предложил внести изменения в Конституцию 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Законопроект о поправках приняла Госдума, изменения в Конституцию поддержали региональные парламенты, одобрил Совет Федерации, а Конституционный суд России признал законность предложенных изменений.

Вместе с тем глава государства заявил, что, несмотря на подписание закона о поправках, он ожидает результатов общероссийского голосования по Конституции, которые, по его словам, должны легитимизировать изменения.

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