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Путин разъяснил необходимость социальных поправок в Конституцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ситуация с распространением коронавируса говорит о том, что социальные поправки в Конституции сейчас очень востребованы. Об этом в четверг, 26 марта, заявил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями.

«Сегодняшняя ситуация, связанная с испытаниями, через которые проходит практически весь мир, — я имею в виду, в том числе, испытания, связанные с необходимостью реализации социальных прав граждан, закрепления их в основном законе — они действительно востребованы», — сказал он.

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Он добавил, что для него развитие такой чрезвычайной ситуации сделало еще более очевидным важность закрепления социальных гарантий.

Путин предложил внести изменения в Конституцию 15 января в ходе послания Федеральному собранию. В своем докладе российский лидер предложил целый блок социальных поправок: гарантии МРОТа не ниже прожиточного минимум, индексация пенсий и соцвыплат, и финансовая поддержка семей с детьми.

Поправки приняла Госдума, поддержали региональные парламенты, одобрил Совет Федерации, а Конституционный суд России признал законность предложенных изменений.

Вместе с тем, Путин заявил, что несмотря на подписание закона о поправках, он ожидает результатов общероссийского голосования по Конституции, которые, по его словам, должны легитимизировать изменения.

Изначально голосование должно было пройти 22 апреля, но накануне Путин заявил, что оно переносится на более поздний срок. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не увидел в этом никаких юридических коллизий.

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