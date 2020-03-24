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Россияне назвали самую важную поправку в Конституции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания со стороны государства является самой важной поправкой в Конституцию, по мнению россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 24 марта на сайте организации.

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О важности этого изменения высказались 95% опрошенных.

Еще одной весомой поправкой стало признание детей приоритетным направлением государственной политики и решение об обязательном предоставлении им социальной поддержки. О важности этой поправки высказались 93% респондентов.

Защита природы и закрепление в Конституции индексации пособий, выплат и пенсий являются важными поправками для 92% опрошенных. Чуть меньше половины респондентов (47%) поддержали расширение полномочий Совета Федерации и Госдумы.

Опрос проводился 22 марта. В нем приняли участие 1,6 тыс. граждан России в возрасте от 18 лет.

Внести изменения в Конституцию, которые касаются политических перемен в государственном устройстве и дополнительном введении социальных гарантий, президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию.

После этого Госдума приняла, а Совет Федерации утвердил данные поправки. 14 марта Путин подписал закон о внесении поправок в Основной закон страны, спустя два дня Конституционный суд РФ признал законность этих изменений.

Вместе с тем в Кремле заявили, что данные изменения вступят в силу только с одобрения гражданами РФ. В связи с этим было решено провести общероссийское голосование, оно назначено на 22 апреля.

17 марта Путин не исключил, что дата голосования может быть изменена из-за ситуации с коронавирусом.

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