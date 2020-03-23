В Кремле оценили возможность переноса голосования по Конституции

Решение о переносе голосования по поправкам в Конституцию на данный момент не принималось, но не исключено в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом в понедельник, 23 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока всё идет в рамках формулировки, которую изложил президент в самом начале в ходе встречи с [главой ЦИК] Эллой Памфиловой. Голосование намечено на 22 апреля, но превыше всего здоровье граждан. Если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания для переноса — это будет сделано», — сказал он.

Ранее, 23 марта, глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила, что решение о переносе даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть принято до конца марта.

Внести изменения в Конституцию, которые касаются политических перемен в государственном устройстве и дополнительном введении социальных гарантий, президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию.

После этого Госдума приняла, а Совет Федерации утвердил данные поправки. 14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Основной закон страны, спустя два дня Конституционный суд РФ признал законность этих изменений.

Вместе с тем в Кремле заявили, что данные изменения вступят в силу только с одобрения гражданами РФ. В связи с этим было решено провести общероссийское голосование, оно назначено на 22 апреля.

17 марта Путин не исключил, что дата голосования может быть изменена из-за ситуации с коронавирусом.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 23 марта в России число заразившихся коронавирусом возросло до 438. В Москве количество случаев инфицирования достигло 262.