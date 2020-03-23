Прямой эфир
Сюжет:

В Кремле оценили возможность переноса голосования по Конституции

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение о переносе голосования по поправкам в Конституцию на данный момент не принималось, но не исключено в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом в понедельник, 23 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С поправкой на вирус: как пройдет голосование об изменении Конституции
ЦИК планирует активно использовать интернет-технологии и дезинфицировать избирательные участки

«Пока всё идет в рамках формулировки, которую изложил президент в самом начале в ходе встречи с [главой ЦИК] Эллой Памфиловой. Голосование намечено на 22 апреля, но превыше всего здоровье граждан. Если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания для переноса — это будет сделано», — сказал он.

Ранее, 23 марта, глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила, что решение о переносе даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть принято до конца марта.

Внести изменения в Конституцию, которые касаются политических перемен в государственном устройстве и дополнительном введении социальных гарантий, президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию.

После этого Госдума приняла, а Совет Федерации утвердил данные поправки. 14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Основной закон страны, спустя два дня Конституционный суд РФ признал законность этих изменений.

Вместе с тем в Кремле заявили, что данные изменения вступят в силу только с одобрения гражданами РФ. В связи с этим было решено провести общероссийское голосование, оно назначено на 22 апреля.

17 марта Путин не исключил, что дата голосования может быть изменена из-за ситуации с коронавирусом.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 23 марта в России число заразившихся коронавирусом возросло до 438. В Москве количество случаев инфицирования достигло 262.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ЦИК допустили перенос голосования по Конституции из-за коронавируса
ЦИК увеличит срок проведения досрочного голосования по Конституции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020