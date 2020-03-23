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Памфилова допустила принятие решения о голосовании по Конституции до конца марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Решение по поводу переноса даты голосования по поправкам в Конституции может быть принято до конца марта. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Как сказал президент России Владимир Путин во время нашей встречи, решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации», — приводит «Интерфакс» слова Памфиловой.

Она отметила, что до конца марта компетентные службы представят свои прогнозы и на основе этих данных будет принято решение.

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Внести изменения в Конституцию, которые касаются политических перемен в государственном устройстве и дополнительном введении социальных гарантий, президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию.

После этого Госдума приняла, а Совет Федерации утвердил данные поправки. 14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Основной закон страны, спустя два дня Конституционный суд РФ признал законность этих изменений.

Вместе с тем в Кремле заявили, что данные изменения вступят в силу только с одобрения гражданами РФ. В связи с этим было решено провести общероссийское голосование, оно назначено на 22 апреля.

17 марта Путин не исключил, что дата голосования может быть изменена из-за ситуации с коронавирусом.

18 марта в ЦИК заявили, что солидарны с позицией главы государства и допускают перенос голосования, но пока наблюдают за развитием ситуации. Кроме того, Памфилова пообещала, что будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности и здоровья граждан на этом голосовании.

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