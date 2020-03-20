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ЦИК увеличит срок проведения досрочного голосования по Конституции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центральная избирательная комиссия России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Учитывая профилактические меры [по борьбе с коронавирусом], мы предусматриваем возможность проведения голосования вне помещений с трех до семи дней», — сказала Памфилова.

Она отметила, что соответствующее решение должны принять региональные избирательные комиссии.

Памфилова подчеркнула, что ЦИК готов приостановить работу по подготовке к голосованию по Конституции, если эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса в стране осложнится.

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«Ни при каких условиях не будет проходить [голосование], если эпидемиологическая ситуация будет нести угрозу населению, оно будет перенесено на тот срок, который наши ведомства, которые за это отвечают, предложат руководству страны, и руководство страны примет соответствующее решение», — добавила председатель ЦИК.

Она отметила, что ЦИК при неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса просто будет ждать оглашения новой даты голосования и после восстановит свою работу.

«Но сейчас не расслабляемся», — добавила Памфилова.

Внести изменения в Конституцию президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Почти через два месяца Госдума приняла, а Совет Федерации утвердил данные поправки.

14 марта Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны, а уже 16 марта КС РФ признал законность этих изменений.

17 марта Путин не исключил, что дата голосования может быть изменена из-за ситуации с коронавирусом, однако прежде в тот же день он подписал указ о том, что это общероссийское событие запланировано на 22 апреля.

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