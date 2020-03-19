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Озвучены варианты проведения голосования по поправкам на фоне COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Центральная избирательная комиссия РФ готова принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность голосования по поправкам в Конституцию в условиях угрозы распространения коронавируса. Об этом «Известиям» рассказали в ЦИК.

Среди возможных вариантов рассматриваются создание специальной памятки об индивидуальной гигиене для избирателей, а также дезинфекция участков.

«Будут предприняты исчерпывающие меры как для участников голосования, так и для членов комиссий всех уровней. В том числе планируется широкое использование дезинфицирующих средств и масок», — сказал член ЦИК Евгений Шевченко, отметив, что Центризбирком и региональные избиркомы находятся в постоянном контакте с Роспотребнадзором.

Распространение коронавируса повлияло и на работу группы по подготовке поправок. Официальный представитель президента РФ в рабочей группе, академик РАН Талия Хабриева сообщила, что заседание группы, запланированное на 24 марта, будет перенесено и пройдет в онлайн-формате.

17 марта президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования 22 апреля. Однако только при условии, что ситуация позволит. Президент подчеркнул, что рисковать здоровьем граждан не нужно. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что продумано уже несколько разных вариантов выхода из ситуации.

Эксперты считают, что переносить дату не придется, так как голосование может пройти в онлайн-режиме.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С поправкой на вирус: как пройдет голосование об изменении Конституции

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