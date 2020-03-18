Путин призвал россиян поддержать поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин рассчитывает на поддержку россиян на голосовании по поправкам в Конституцию 22 апреля. При этом глава государства допустил перенос голосования, если ситуация с коронавирусом в стране ухудшится. Такое заявление Путин сделал в среду, 18 марта, на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

«Я очень рассчитываю на то, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения», — сказал Путин.

Ранее в этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что окончательное решение о дате голосования по поправкам в Конституцию будет принимать президент.

17 марта Путин подписал официальный указ и запланировал голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля, однако при этом допустил, что может изменить дату в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Глава государства заверил, что для властей важнее всего жизнь и здоровье граждан. В этот же день о возможном переносе голосования заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

14 марта Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны, а через два дня Конституционный суд признал законность этих изменений.

Внести изменения в Конституцию российский президент предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Спустя почти два месяца Госдума приняла, а Совет Федерации утвердил данные поправки.