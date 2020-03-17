Песков опроверг подготовку Путиным обращения к нации

Президент России Владимир Путин не готовит обращение к нации в связи с датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом во вторник, 17 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Не готовится никакое обращение [Путина] к нации пока», — сказал он, комментируя заявление журналистов о появившейся информации о предстоящем обращении президента к нации.

Говоря о возможности переноса голосования 22 апреля на другую дату в связи с ситуацией с коронавирусом, Песков предложил подождать, когда дата голосования будет закреплена актом президента.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект он внес в Госдуму 20 января, а 11 марта документ был одобрен нижней палатой парламента в третьем, окончательном чтении. В тот же день его поддержал Совфед.

За каждую из инициатив будут голосовать россияне 22 апреля, этот день будет нерабочим. ЦИК уже предварительно утвердила слоган и логотип голосования. Согласно опросу ВЦИОМа, в голосовании намерены принять участие более половины граждан страны.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.