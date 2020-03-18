В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам в Конституцию

Окончательное решение о дате голосования по поправкам в Конституцию будет принимать президент России Владимир Путин в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Об этом в среду, 18 марта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если участие в голосовании будет представлять собой угрозу для здоровья населения, тогда речи о проведении быть не может. Тогда будет принято решение отложить», — таким образом Песков ответил на вопрос журналистов о том, что накануне Путин допустил перенос даты голосования с 22 апреля на другой день.

Песков также подчеркнул, что в настоящий момент пока не принято решение о том, при каком количестве заболевших голосование будет перенесено.

При этом он отметил, что оценку эпидемиологической ситуации и возможность проведения голосования без угрозы для здоровья граждан будет давать специально созданная координационная комиссия, но окончательное решение примет именно Путин. По его словам, в настоящий момент нельзя дать точный прогноз развития ситуации.

17 марта Путин подписал официальный указ и запланировал голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля, однако при этом допустил, что может изменить свое решение и перенести дату голосования в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Глава государства заверил, что для властей важнее всего жизнь и здоровье граждан, пишет «Газета.ру».

Путин предложил внести изменения в Конституцию 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Почти через два месяца Госдума приняла, а Совет Федерации утвердил данные поправки. 14 марта президент подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны, а уже 16 марта Конституционный суд признал законность этих изменений.