Президент России Владимир Путин назвал 1 июля подходящим днем для голосования по поправкам к Конституции. Такое мнение он выразил в ходе онлайн-совещания рабочей группы 1 июня.

«Действительно, что 1 июля смотрится как день вполне подходящий для проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции. С юридической точки зрения эта дата является безупречной: если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, через 30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям», — сказал глава государства.

Ранее в ходе данного обсуждения с такой инициативой выступила глава ЦИК Элла Памфилова.

Вместе с тем глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас предложил президенту провести голосование по поправкам в Конституцию в конце июня.

В свою очередь, Путин заявил, что некоторые поправки в Конституцию России уже имплементированы в жизнь в силу их востребованности.

Российский лидер выступил против того, чтобы проводить голосование в один день с парадом Победы. Он объяснил это тем, что не нужно смешивать эти два события, так как поправки в Конституцию — это отдельная и крупная веха в жизни страны.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес эту дату из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок.

Вместе с тем в Кремле отметили, что новые сроки по голосованию о поправках в Конституцию будут определены по мере развития эпидемиологической ситуации.