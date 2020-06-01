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Глава ЦИК назвала оптимальный день для голосования по Конституции

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Глава ЦИК Элла Памфилова назвала 1 июля оптимальным днем для голосования по поправкам в Конституцию. По ее словам, не стоит сильно оттягивать проведение голосования.

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«Я полагаю, что если Анна Юрьевна Попова (глава Роспотребнадзора. — Ред.) вместе с ее специалистами дадут добро, исходя из тенденции на улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации, то, на мой взгляд, оптимальным днем для назначения общероссийского голосование было бы первое июля», — сказала Памфилова в понедельник, 1 июня, на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, Путин заявил, что некоторые поправки в Конституцию России уже имплементированы в жизнь в силу их востребованности.

В то же время президент выступил против того, чтобы проводить голосование в один день с парадом Победы. Он объяснил это тем, что не нужно смешивать эти два события и поправки в Конституцию — это отдельная и крупная веха в жизни страны, а 1 июля — это, по мнению российского лидера, подходящая дата для голосования.

Путин предложил внести изменения в Конституцию 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. Затем его поддержали региональные парламенты и Совфед, а Конституционный суд признал законность данных инициатив.

Изначально голосование было запланировано на 22 апреля. Однако в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес дату из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок.

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