Глава ЦИК предложила провести голосование по Конституции за семь дней

Глава ЦИК Элла Памфилова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 1 июня, предложила провести голосование по Конституции в общей сложности за семь дней.

«Мы предусмотрели и предлагаем провести голосование не только в тот день, ту дату, которую вы назначите, но и в течение шести дней до этого основного дня голосования. То есть в общей сложности предлагаем, чтобы у наших граждан, потенциальных участников голосования была возможность проголосовать, когда наиболее удобно в течение семи дней», — сказала она.

Ранее, 29 мая, РБК сообщил, что Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию за несколько дней.

Данная мера нацелена на избежание случаев массового скопления людей на избирательных участках.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес эту дату из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок.

Вместе с тем в Кремле отметили, что новые сроки по голосованию о поправках в Конституцию будут определены по мере развития эпидемиологической ситуации.