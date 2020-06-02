Сербские военные примут участие в параде Победы в Москве

Военнослужащие сербской армии по приглашению российской стороны примут участие в параде Победы, который пройдет на Красной площади 24 июня. Об этом во вторник, 2 июня, сообщили ТАСС в Министерстве обороны страны.

«На основании договоренности двух президентов и верховных главнокомандующих Сербии и Российской Федерации Александра Вучича и Владимира Путина, а также приглашения Министерства обороны Российской Федерации военнослужащие Армии Сербии примут участие в параде Победы, который пройдет 24 июня 2020 года в Москве», ― заявили агентству.

Ранее в этот день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что участие в параде примут около 14 тыс. человек. Он отметил, что на мероприятие страна пригласила парадные расчеты 19 государств.

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Позднее российский лидер объявил данный день нерабочим.

Торжественные мероприятия 24 июня пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил России.

Свое участие в торжественных мероприятиях уже подтвердили президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и сербский лидер Александр Вучич.

Традиционное проведение торжеств в День Победы 9 мая было отменено из-за угрозы распространения коронавируса, состоялась только воздушная часть парада.

Исторический парад в честь победы СССР над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня 1945 года. Принимал мероприятие маршал Советского Союза Георгий Жуков, а командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.