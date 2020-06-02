В ВКС уточнили детали воздушной части парада Победы в Москве

В воздушной части парада Победы в Москве, запланированного на 24 июня, примут участие 75 воздушных судов. Об этом во вторник, 2 июня, рассказал временно исполняющий обязанности главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Виктор Афзалов.

«Пролет парадного строя авиации спланирован 16 группами», — цитирует его «РИА Новости».

Он отметил, что в воздушной части парада будут задействованы, в частности, самолеты А-50, Ил-76, Ту-95, а также вертолеты Ми-35, Ка-52 и так далее.

По словам Афзалова, к параду также будут привлечены 37 резервных летательных аппаратов.

Продолжительность пролета составит пять минут, передает RT.

Ранее в этот же день главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) генерал армии Олег Салюков заявил, что парад Победы в Москве будет продолжаться до 1,5 часа. В ходе торжественного мероприятия будут использованы элементы исторического парада 24 июня 1945 года, сообщает телеканал «360».

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в параде примут участие около 14 тыс. человек. Он отметил, что на мероприятие страна пригласила парадные расчеты 19 государств. В мероприятии будут участвовать только военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу, сообщается на сайте aif.ru.

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Позднее российский лидер объявил данный день нерабочим.

Торжественные мероприятия 24 июня пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил России.

Традиционное проведение торжеств в День Победы 9 мая было отменено из-за угрозы распространения коронавируса, состоялась только воздушная часть парада.

Исторический парад в честь победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня 1945 года. Принимал мероприятие маршал Советского Союза Георгий Жуков, а командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.