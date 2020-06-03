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Источники опровергли информацию о переносе репетиции парада Победы

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Репетиция парада Победы состоится 14 июня, на 4 июня она не планировалась. Об этом сообщили «Известиям» в среду, 3 июня, источники в Министерстве обороны, знакомые с ходом подготовки к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

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По их словам, на 4 июня тренировка не была запланирована, а участники парада еще не прибыли в свои части. 5 июня они планируют собраться в Москве.

Репетиция, как ожидается, пройдет в Алабино.

Как ранее в этот же день сообщили в Twitter Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), запланированную на 4 июня репетицию парада перенесли на 14 июня.

По данным центра, в ночь проведения репетиции будет ограничено движение в центральной части города.

Военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня, в день годовщины парада победителей 1945 года. Данный день объявлен нерабочим.

Торжество пройдет в 10:00 на Красной площади в Москве и других городах России. На него привлекут вооружения и военную технику. В 22:00 по местному времени прогремит артиллерийский салют.

Традиционное проведение торжеств в День Победы 9 мая было отменено из-за угрозы распространения коронавируса, состоялась только воздушная часть парада.

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