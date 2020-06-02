Военные Армении примут участие в параде Победы в Москве

Военнослужащие Армении по приглашению Минобороны РФ примут участие в параде в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики 2 июня.

«Колонна из 75 военнослужащих 24 июня примет участие в параде в честь Победы в Москве, развевая трижды орденоносец боевой флаг Таманской дивизии и государственный флаг Армении», — сообщила ТАСС пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Всего на парад в российской столице приглашены расчеты 19 стран, свое участие ранее подтвердили военнослужащие Сербии и Кахахстана.

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня, годовщину парада победителей 1945 года. Данный день объявлен нерабочим.

Парады будут проведены в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений ВС России. В частности, в параде в Москве примут участие около 14 тыс. человек, будут использованы элементы исторического парада 24 июня 1945 года.

Акцию «Бессмертный полк» предложено провести 26 июля, в День Военно-морского флота РФ, отмечает «Газета.ру».

9 мая шествие «Бессмертного полка» было организовано в онлайн-режиме, а из военного парада проведена только авиационная часть во многих российских городах и на зарубежных военных базах РФ.