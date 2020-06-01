Политолог назвал характерные черты всех президентов Украины

Несамостоятельность, потребность в покровителе и крестьянская ментальность стали ключевыми характеристиками всех правителей Украины. Такое мнение выразил украинский политолог Андрей Головачев.

В статье для «Главреда» 30 мая эксперт заявил, что все президенты Украины были людьми с хуторянским сознанием.

«Политическими селянами были и Кравчук, и Кучма, и Ющенко, и Янукович, и Порошенко. Ярко выраженной крестьянской ментальностью обладает и нынешняя управляющая пара Ермак–Зеленский», — пишет Головачев.

По его словам, для украинской элиты свойственны такие черты, как безответственность, подозрительность, поощрение вранья и воровства, необразованность, упрямство и глупость.

Но самой большой проблемой он считает неспособность к стратегическому планированию и нужду в «хозяине».

По этой причине вся борьба за свободу в стране сводилась к переходу от одного покровителя к другому.

«Богдан Хмельницкий вытянул Украину из-под Польши, но сразу же передал Неньку российскому царю. Мазепа, а до него и другие гетманы, пытался совершить обратный переход от России в Польшу», — указал он.

Головачев заключает, что теперь Киев боится свободы от Запада, так как не может сам эффективно управлять страной.

Однако, по мнению эксперта, США уже устали от Украины, у ЕС свои проблемы, поэтому нынешний президент Владимир Зеленский, не зная, что делать, «пугает Запад дефолтом и Россией… и готов исполнить любое требование МВФ».

«Я идиот, отберите у меня молоток, иначе я выбью себе глаза», — констатировал политолог.

По его прогнозу, в дальнейшем Украина снова может сменить геополитическую ориентацию.

29 мая первый президент Украины Леонид Кравчук назвал самого несчастного украинского лидера.