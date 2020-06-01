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Украинский посол обиделся на Шредера за прозвище «карлик»

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Фото: МЗС України
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник обиделся на экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, назвавшего его карликом, к критике которого никто не прислушивается, пишет Die Welt.

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Комментируя свою характеристику от бывшего немецкого политика, Мельник заявил, что Шредер «пытается строить из себя крутого ветерана политики, но у него под ногами всё меньше почвы».

Кроме того, Мельник снова обвинил Шредера в отстаивании интересов Кремля из-за призывов отменить антироссийские санкции, которые бьют и по самой Германии.

«Мы, украинцы, можем только посочувствовать господину Шредеру. Эти повторяющиеся призывы — акт подлинного отчаяния. Ведь все многолетние попытки Шредера добиться ослабления санкций в Берлине были и будут напрасными… И хватает же ему наглости. Называть дипломата карликом — это унизительно в первую очередь для государства, которое он представляет, а также для его народа», — заявил Мельник 30 мая.

Заочные стычки между Мельником и Шредером начались в начале мая после того, как немецкий политик высказал мнение, что Украина никогда не получит Крыма, а санкции против России следует отменить.

Эти слова вызвали возмущение украинского дипломата. Однако Шредер выразил недоумение из-за того, что его критикует «какой-то карлик».

27 мая российский сенатор Алексей Пушков поддержал Шредера и объяснил значение его слов.

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