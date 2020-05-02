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В Москве спасли и оштрафовали нарушившего самоизоляцию рыбака

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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На севере Москвы спасатели вытащили из Бутаковского залива рыбака. Мужчине оказали первую помощь, после чего полицейские оштрафовали его за нарушение режима самоизоляции, сообщает 2 мая ТАСС.

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В 10:20 мск дежурная смена спасателей станции «Левобережная» заметила уходящую под воду лодку с рыбаком. Пожилого мужчину вытащили из воды в 30 метрах от берега.

«Промокшего и замерзшего, его доставили на спасательную станцию, где оказали первую помощь, укутали в одеяло и напоили горячим чаем», — рассказали спасатели. Медики, прибывшие по вызову, осмотрели спасенного, от госпитализации он отказался.

Полицейские составили на мужчину протокол и отправили на такси домой.

29 марта власти Москвы и Подмосковья объявили обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля режим был продлен до 11 мая.

В России за прошедшие сутки диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на 2 мая в стране зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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