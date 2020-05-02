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Большинство москвичей остались в субботу дома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Индекс самоизоляции в Москве в субботу днем составил 3,7. Из этого показателя следует, что большинство людей находятся дома, такие данные 2 мая привел «Яндекс».

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По состоянию на 11:20 мск индекс самоизоляции в Москве составил 3,7. В Подмосковье самое высокое значение индекса отмечено в Королеве (3,9), самое низкое — в Котельниках (3,0).

В конце марта «Яндекс» начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов. Он оценивается по шкале от 0 до 5 баллов. Чем выше показатель, тем больше людей находятся дома.

Индекс от 0 до 2,4 балла означает, что на улицах очень много людей, от 3 до 3,9 балла — на улице есть люди, а 4–5 баллов — почти никого нет.

Накануне индекс самоизоляции в Москве составил 3,5 балла.

Всего по состоянию на 2 мая в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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