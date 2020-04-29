Уж выйти невтерпеж: каждый пятый россиянин больше не в состоянии сидеть дома

Каждый пятый россиянин чувствует, что больше не в состоянии терпеть режим самоизоляции, показали результаты опроса, проведенного для «Известий» проектом Дом Mail.ru. Усталость от этой ситуации ощущают больше половины респондентов. Люди уже начали планировать, как будут строить свою жизнь после снятия ограничительных мер. Однако примерно каждому десятому придется начать экономить, а треть участников опроса, пережив сложные времена, начнут копить деньги на «черный день» . Уже к осени можно ожидать увеличение числа вкладов, уверено банковское сообщество.

Сил.нет

Больше половины россиян (62%) признались, что устали от режима самоизоляции, а 22% заявили, что на домашнее затворничество уже просто «нет сил». Такие результаты продемонстрировал опрос проекта Дом Mail.ru, проведенный для «Известий» с 24 по 27 апреля.

При этом, отвечая на вопрос о возвращении к прежней жизни, 20% респондентов сказали, что им будет сложно . И чем дольше длится карантин, тем труднее людям дастся адаптация к офисному режиму, считает специалист по подбору персонала компании «1С-Битрикс» Элеонора Золошкова.

— Некоторые сотрудники будут бояться делить рабочее пространство с коллегами, которые сидят слишком близко . И попробуют договориться об удаленном режиме и после снятия всех ограничений, — отметила она.

изо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Среди основных трудностей россияне видят ранний подъем, поездки в общественном транспорте и общение с людьми.

— После снятия всех мер люди инстинктивно ещё долго будут опасаться заразиться. Поэтому им станет некомфортно ездить в переполненном транспорте и работать в людных офисах, — прокомментировала психолог Диана Волохова.

Из-за таких настроений практически вдвое выросло число жалоб на депрессивное состояние (16% против 9%) , по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Известиям» в сервисе медицинских услуг «Этнамед». Больше всего обращений в компанию (40%) связаны с тем, что люди предвидят возможные неблагоприятные сценарии развития пандемии, и это их тревожит. Еще четверть клиентов жалуются на потерю работы, падение доходов и платежеспособности.

— У людей уже не получается отвлечься на работу и привычные развлечения. Контролировать свои эмоции становится все сложнее, — заключил заместитель гендиректора сервиса Евгений Кан.

изо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Строить планы на жизнь после эпидемии большинство россиян пока опасаются — 54% участников опроса уверены: для этого еще не пришло время . Но 16% респондентов признались, что больше всего соскучились по прогулкам в парках, 13% отмечают нехватку общения с родственниками, 8% — с друзьями. Каждый десятый стремится поскорее попасть в спортзал, столько же страдают от отсутствия возможности сходить в салон красоты.

Пандемия для большинства респондентов (65%) не стала поводом, чтобы пересмотреть свой образ жизни. Наименьшее количество опрошенных собираются все же изменить свою жизнь. Больше времени посвящать хобби будут 17%, общению с близкими — 15%.

Время перерасчета

По данным опроса, после окончания режима самоизоляции 12% россиян сократят расходы на одежду и косметику, 10% снизят траты на еду.

Многие отрасли осознают, что после ослабления карантина не досчитаются своих клиентов. Если некоторые салоны красоты уже открыли запись на 12 мая в надежде на снятие ограничительных мер, и туда выстроилась очередь из желающих сделать стрижку, то кафе пока даже не надеются заполучить первых посетителей после окончания режима самоизоляции.

— В тяжелых антикризисных условиях ресторанам придется работать от 1,5 до 3 лет. Цены придется существенно снижать. О прибыли можно забыть сразу на несколько лет, — рассказал «Известиям» член генерального совета «Деловой России», председатель совета директоров «Альфа Градиент» Павел Гагарин.

изо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Карантин окончательно дал понять людям, что придется затянуть пояса и отложить все второстепенные траты. 38% россиян, по данным опроса, после окончания самоизоляции станут больше денег откладывать на черный день. Отпуск треть респондентов не планируют — 33% решили не ехать никуда . Европа среди будущих вариантов для путешествий в планах только у 11%.

— Ситуация с коронавирусом повлияет на то, что люди станут брать меньше кредитов и начнут больше копить , — считает вице-президент Ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков. — Кто-то будет складывать средства дома, что называется «в банку», но в какой-то момент им все равно придется обратиться к депозитам . К вкладам люди снова вернутся примерно с сентября. Их рост после окончания кризиса, возможно, будет даже больше по сравнению с тем, что было до марта этого года.

Но пока, по его словам, люди только забирают деньги из банков — многих сократили, и им надо на что-то жить.

изо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

М ногие после окончания карантина передумают вкладываться в жилье , поскольку ситуация с работой осложнилась, а снижение цен на квартиры маловероятно. Себестоимость строительства выросла из-за падения рубля, особенно подорожание коснулось проектов с высокой импортной составляющей, пояснила коммерческий директор группы «Родина» Ксения Юрьева.

— В первый месяц или даже недели после самоизоляции мы увидим всплеск активности клиентов (поспешат завершить покупку, кто не успел это сделать до введения ограничений), но в целом будет преобладать тенденция к сокращению числа сделок, — отметила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.