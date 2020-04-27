Сеть на пике: спрос на домашний интернет днем вырос почти в два раза

В апреле трафик домашнего интернета в России вырос минимум на 30% по сравнению с февралем этого года, у некоторых провайдеров нагрузка возросла в вечерние часы на 50%. Днем, удаленные от рабочих мест россияне, нагружали сеть в два раза сильнее, чем до карантина. Такие тенденции наблюдают в компаниях «Акадо Телеком», Wifire и в «Ростелекоме». По мнению аналитиков, к концу месяца интернет-трафик достиг пика и постепенно будет снижаться по мере снятия ограничений по самоизоляции. Однако показатели начала года уже не вернутся, после того, как граждане выйдут на работу, домашнее интернет-потребление все равно останется выше на 10-15%, считают, опрошенные «Известиями» интернет-эксперты.

Удаленная загрузка

В этом месяце пиковый внешнесетевой интернет-трафик, приходящийся на 22:00-23:00 увеличился относительно середины февраля на 30%, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании «Акадо Телеком». В апрельские дни потребность в сети значительно возросла.

— Дневной трафик вырос почти в два раза. Так в 12 часов дня он на 80% превосходил показания этого часа первых месяцев 2020 года, — рассказала руководитель пресс-службы «Акадо Телеком» Светлана Белых.

Провайдер Wifire сообщил пользователям о росте дневного трафика в среднем на 50-60%. Аналогичный всплеск спроса зафиксировали в «Ростелекоме».

Нагрузка на операторов домашнего интернета в среднем растет от месяца к месяцу на 40%, а у отдельных провайдеров она уже превышает 50%, констатирует руководитель Hi-Tech.Mail.Ru Дмитрий Рябинин.

По его мнению, ситуация для столичных операторов не критична, так как у них есть запас на оптимизацию и масштабирование, а аномальной нагрузка стала для целого ряда операторов в регионах и им уже сейчас сложно с ней справиться.

— Особенно это касается точечных операторов в сельской местности, например, в коттеджных поселках, где компания была монополистом и никогда не имела задачи вкладываться в развитие сети. Это приведет к плавному повышению стоимости услуг и как следствие к перераспределению рынка в ближайшие время, — прогнозирует руководитель Hi-Tech.Mail.Ru.

Эксперт полагает, что место региональных операторов займут крупные столичные и это приведет к консолидации рынка.

Испытание на прочность

В целом с нагрузкой операторы справились, потому что создавали сеть с запасом по мощности, учитывая то, что со временем трафик будет возрастать, считает гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. При этом он признал, что у некоторых провайдеров скорость интернета снижалась, особенно в вечерние часы.

— Интернет действительно притормаживал, спрос со стороны пользователей все-таки был очень высоким. Чтобы с этим справляться провайдерам нужно улучшать инфраструктуру, что требует значительных вложений. По мере возможностей они озаботятся об этом, мы постоянно это наблюдаем, — отметил Константин Анкилов.

Он посоветовал пользователям видеоконтента при низкой скорости сети переключаться на менее высокое разрешение или переходить на мобильный интернет.

Перегрузок на сеть не зафиксировали в «Акадо Телеком». Компания смогла сохранить качество и скорость, благодаря проведенной модернизации своей инфраструктуры.

— В марте 2020 ввели в эксплуатацию новые маршрутизаторы на двух столичных узлах сети, где организованы основные стыки с другими операторами связи. Общая пропускная способность оборудования, обеспечивающего подключение к глобальной сети, увеличена в три раза, — рассказал «Известиям» Заместитель генерального директора по технологическому развитию и эксплуатации «Акадо Телеком» Дмитрий Синицын.

Компания завершила двухэтапный проект модернизации сети, годом ранее было заменено оборудование в зарубежных точках обмена интернет-трафиком.

— В первом квартале 2020 года смогли предложить клиентам и операторам Московского региона подключать новые услуги по интерфейсам 10/40/100 Гбит/с, расширить существующие пиринговые стыки с сетями других операторов, основными интернет-ресурсами и поставщиками контента, — сообщили в компании.

Кроме того, за счет модернизации пограничного сетевого оборудования была выстроена надежная трехуровневая защита сети и web-ресурсов от DDoS-атак, добавил заместитель гендиректора по технологическому развитию и эксплуатации «Акадо Телеком» Дмитрий Синицын.

Необратимый спрос

Интернет-трафик сейчас находится на пике, но в мае, по всей вероятности, будет его снижение, так как с началом праздничных выходных часть людей поедут на дачи, пояснил гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. По словам Дмитрия Рябинина из Hi-Tech.Mail.Ru, россияне вплотную приблизились к пику интернет-потребления.

— В конце марта нагрузка стала сопоставима с новогодними праздниками, сейчас мы ее превысили, постепенно она будет снижаться синхронно снятию ограничений, — рассуждает собеседник «Известий».

По его ожиданиям, за лето спрос на домашний интернет вернется к более менее нормальным параметрам, но все равно будет выше, чем до карантина на 10-15%.

— Мы пойдем по пути повышения потребления сети. Эта тенденция сохранится на долгое время и вряд ли изменится, — подчеркнул руководитель Hi-Tech.Mail.Ru.

Он убежден, что для большинства операторов рост на 10-15% будет той загрузкой мощностей, которой им очень не хватало из-за конкуренции.