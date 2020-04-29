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«Яндекс» заметил появление множества москвичей на улицах в среду вечером

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Индекс самоизоляции в Москве вечером в среду, 29 апреля, оказался на уровне 3,7. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс». Это означает, что не все жители столицы придерживаются ограничительных мер.

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Днем показатель дисциплинированности горожан по отношению к режиму самоизоляции упал до 2,8, снижение индекса произошло в 13:00 мск. После этого показатель начал постепенно расти.

При этом показатель индекса самоизоляции в Москве на 20:00 рабочей среды до пандемии коронавируса составлял 2,6.

Чем ниже числовое значение индекса, тем больше людей находится на улицах города. Индекс от 0 до 2,4 балла означает, что на улицах очень много людей, от 3 до 3,9 балла — на улице много людей, а 4–5 баллов означает, что на улицах почти никого нет.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 11 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

К

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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