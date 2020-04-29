Прямой эфир
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию с коронавирусом и Ливию
Общество
В ВОЗ спрогнозировали сроки ослабления ограничений из-за COVID-19 в России
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Следователи проверяют гибель главы нижегородского управления ГИБДД
Экономика
Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые с начала марта
Интернет
«Бессмертный полк» запустил платформу для онлайн-участия в акции
Мир
Лавров осудил попытки США предъявить Китаю претензии из-за пандемии
Сюжет:

Бюджет Москвы недополучит 600 млрд рублей из-за коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса, бюджет Москвы недополучит до 600 млрд рублей. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 29 апреля.

Попали под стресс: потери в капитале банков могут составить 2,1 трлн
Это произойдет при условии резкого ухудшения качества кредитов и обвала рубля

«На сегодняшний день мы считаем, что недополученные доходы в бюджет города Москвы составят до 600 млрд рублей. Это порядка 20% расходной части нашего бюджета», — сказал он в интервью радиостанции «Коммерсант ФМ».

Ефимов отметил, что избежать дефицита бюджета не удастся, однако несмотря на это все социальные расходы и обязательства будут выполнены в полном объеме. При этом столичные власти не ожидают масштабного банкротства предприятий, однако не отрицают «индивидуальных сложностей» у бизнеса.

«Он (бюджет. — Ред.) изначально был сформирован дефицитным, но у нас были определенные средства, которые являются переходящим остатком предыдущих лет. И дефицит бюджета был сформирован на уровне порядка 300 млрд рублей», — отметил он.

Ранее в этот день Ефимов рассказал, что смягчение ограничений начнется со строительной отрасли и промышленности, далее меры будут ослаблены для бытовых услуг и непродовольственной торговли. План отмены ограничений разрабатывается для всех отраслей при содействии Роспотребнадзора.

В то же время московские власти полагают, что говорить о конкретных сроках отмены мер еще рано.

По состоянию на 29 апреля, в России подтвердились 99 399 случаев заражения коронавирусом, из них 5841 — за последние сутки. 10 286 человек вылечились. 972 пациента скончались.

К

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пропускной режим в Москве продлили до 11 мая
Почти 1,6 млн защитных костюмов поставят в Россию из Китая

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020