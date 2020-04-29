Бюджет Москвы недополучит 600 млрд рублей из-за коронавируса

Из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса, бюджет Москвы недополучит до 600 млрд рублей. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 29 апреля.

«На сегодняшний день мы считаем, что недополученные доходы в бюджет города Москвы составят до 600 млрд рублей. Это порядка 20% расходной части нашего бюджета», — сказал он в интервью радиостанции «Коммерсант ФМ».

Ефимов отметил, что избежать дефицита бюджета не удастся, однако несмотря на это все социальные расходы и обязательства будут выполнены в полном объеме. При этом столичные власти не ожидают масштабного банкротства предприятий, однако не отрицают «индивидуальных сложностей» у бизнеса.

«Он (бюджет. — Ред.) изначально был сформирован дефицитным, но у нас были определенные средства, которые являются переходящим остатком предыдущих лет. И дефицит бюджета был сформирован на уровне порядка 300 млрд рублей», — отметил он.

Ранее в этот день Ефимов рассказал, что смягчение ограничений начнется со строительной отрасли и промышленности, далее меры будут ослаблены для бытовых услуг и непродовольственной торговли. План отмены ограничений разрабатывается для всех отраслей при содействии Роспотребнадзора.

В то же время московские власти полагают, что говорить о конкретных сроках отмены мер еще рано.

По состоянию на 29 апреля, в России подтвердились 99 399 случаев заражения коронавирусом, из них 5841 — за последние сутки. 10 286 человек вылечились. 972 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.