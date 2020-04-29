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Почти 1,6 млн защитных костюмов поставят в Россию из Китая

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Китай поставит России еще почти 1,6 млн защитных костюмов в ближайший месяц. Об этом сообщили в Минпромторге 29 апреля.

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«Договоренности о дополнительных поставках у нас есть, и они уже реализуются. Всего на данный момент мы завезли почти 1,5 млн костюмов. Примерно столько же — 1,585 млн — еще законтрактовано и будет отгружено в ближайший месяц», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В России защитные костюмы также производятся, однако не в достаточном количестве, отмечал 19 апреля глава ведомства Денис Мантуров. По его словам, до конца апреля планируется выйти на выпуск 25 тыс. штук в сутки, «но этого мало».

Также министр заявил, что отечественные предприятия ранее производили только радиационно-стойкие костюмы и костюмы для химических производств, и сегодня медикам приходится работать в костюмах из не дышащего материала, что доставляет дискомфорт.

Ранее в апреле Роспотребнадзор опубликовал два ролика с подробными инструкциями, как правильно надевать и снимать защитные костюмы.

По состоянию на 29 апреля, в России подтвердились 99 399 случаев заболевания COVID-19, из них 5841 — за последние сутки. 10 286 человек вылечились. 972 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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