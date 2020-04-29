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В правительстве подтвердили нехватку СИЗ для медиков в ряде регионов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Минздрав и Минпромторг подтверждают нехватку средств индивидуальной защиты для медиков в некоторых регионах РФ, однако, по данным Минпромторга, производство таких средств увеличивается. Об этом в среду, 29 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича.

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Такое заявление парламентарий сделал по итогам очередного заседания рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья по законодательному обеспечению организации медпомощи в условиях угрозы распространения заболеваний. В заседании приняли участие представители Минздрава и Минпромторга.

«Однако Минпромторг привел очень обнадеживающие данные, исходя из которых производство средств индивидуальной защиты нарастает и наши медработники будут защищены», — сказал Менделевич.

Ранее 29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о причинах возникновения дефицита СИЗ в странах мира. По его словам, из-за пандемии за месяц нарастить производство СИЗ в достаточном количестве «не может ни одна страна, даже Китай».

Представитель Кремля добавил, что действительно есть регионы, в лечебных учреждениях которых, к сожалению, эта проблема ощущается наиболее остро, и на таких проблемных местах правительство «концентрирует свое внимание и усилия».

На совещании по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции с главами регионов 28 апреля Путин заявил, что защитные костюмы для медиков, которые работают в «красной зоне», распределяются буквально «с колес».

По его словам, даже учитывая принятые меры ощутимого роста собственного производства и крупных импортных закупок сохраняется дефицит «по ряду позиций техники, оборудования, расходных материалов».

квПо данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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