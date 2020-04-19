Прямой эфир
Сюжет:

Россия получит от Китая 1,6 млн защитных костюмов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Россию из Китая будет поставлено 1,6 млн защитных костюмов до конца мая. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 19 апреля.

«Мы с нашими друзьями из Китая подписались на поставку, и уже отгружено защитных костюмов более 300 тыс., и еще дополнительно до конца месяца к нам поступит порядка 1,6 млн костюмов защитных», — сказал он в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Принцип совместительства: врачам просят вернуть подработки
Предприниматели решили отстоять интересы петербургских медиков

В России защитные костюмы также производятся, однако ранее отечественные предприятия производили только радиационно-стойкие костюмы и костюмы для химических производств, отметил министр.

Для производства костюмов, в которых медики работают сегодня, используется материал акваспан — «многослойный материал с полимером, с покрытием», но в них врачам тяжело работать из-за того, что материал не дышит.

До конца апреля Россия намерена выйти на выпуск 25 тыс. штук в сутки, «но этого мало», добавил глава ведомства.

Образец еще одного многоразового защитного костюма направлен на подтверждение в лабораторию Роспотребнадзора.

Помощь от Китая для борьбы с коронавирусом уже получили Москва и Екатеринбург. Так, 13 и 15 апреля в уральскую столицу самолетами было доставлено в общей сложности более 7,1 млн медицинских масок, по несколько тысяч защитных костюмов, очков, перчаток. Эта помощь распределяется между Свердловской и Челябинской областями. В ближайшее время ожидается прибытие еще двух спецбортов с грузом. Москва 14 апреля получила 20 т средств для борьбы с пандемией.

Кроме того, 2 апреля КНР поставила в Россию 26 т медицинских изделий, распределением груза занимался Центр им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

РФ, в свою очередь, также оказывала помощь Китаю в борьбе с COVID-19. Так, в середине марта в КНР был направлен военный самолет с 23 т гуманитарного груза.

rdПо состоянию на 19 апреля, в России подтвердились 42 853 случая заболевания COVID-19, из них 6060 — за последние сутки. 3291 человек вылечился. 361 пациент скончался.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков ответил на критику китайской газеты в адрес мер РФ по борьбе с COVID-19
В Москву прибыл самолет с гуманитарной помощью из Узбекистана

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020