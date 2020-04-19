Россия получит от Китая 1,6 млн защитных костюмов

В Россию из Китая будет поставлено 1,6 млн защитных костюмов до конца мая. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 19 апреля.

«Мы с нашими друзьями из Китая подписались на поставку, и уже отгружено защитных костюмов более 300 тыс., и еще дополнительно до конца месяца к нам поступит порядка 1,6 млн костюмов защитных», — сказал он в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

В России защитные костюмы также производятся, однако ранее отечественные предприятия производили только радиационно-стойкие костюмы и костюмы для химических производств, отметил министр.

Для производства костюмов, в которых медики работают сегодня, используется материал акваспан — «многослойный материал с полимером, с покрытием», но в них врачам тяжело работать из-за того, что материал не дышит.

До конца апреля Россия намерена выйти на выпуск 25 тыс. штук в сутки, «но этого мало», добавил глава ведомства.

Образец еще одного многоразового защитного костюма направлен на подтверждение в лабораторию Роспотребнадзора.

Помощь от Китая для борьбы с коронавирусом уже получили Москва и Екатеринбург. Так, 13 и 15 апреля в уральскую столицу самолетами было доставлено в общей сложности более 7,1 млн медицинских масок, по несколько тысяч защитных костюмов, очков, перчаток. Эта помощь распределяется между Свердловской и Челябинской областями. В ближайшее время ожидается прибытие еще двух спецбортов с грузом. Москва 14 апреля получила 20 т средств для борьбы с пандемией.

Кроме того, 2 апреля КНР поставила в Россию 26 т медицинских изделий, распределением груза занимался Центр им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

РФ, в свою очередь, также оказывала помощь Китаю в борьбе с COVID-19. Так, в середине марта в КНР был направлен военный самолет с 23 т гуманитарного груза.

По состоянию на 19 апреля, в России подтвердились 42 853 случая заболевания COVID-19, из них 6060 — за последние сутки. 3291 человек вылечился. 361 пациент скончался.

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