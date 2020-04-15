Песков ответил на критику китайской газеты в адрес мер РФ по борьбе с COVID-19

Россия выступает за объединение усилий стран в борьбе с коронавирусом и не согласна с критикой китайского издания Global Times в свой адрес. Позицию Москвы озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 апреля.

Автор материала обвинил Россию в недостаточности мер по борьбе с COVID-19. Песков, в свою очередь, признался, что не следит за этим изданием и вряд ли может согласиться с критикой, высказанной на страницах этой газеты.

«Сейчас идет такой обмен критикой по коронавирусу между разными странами. Это дело неблагодарное. Мы в Москве являемся сторонниками сложения усилий в борьбе с коронавирусом», — сказал он.

13 апреля в Global Times появилась статья о том, что Россия якобы стала главным источником проникновения коронавируса в Китай, пишет «Газета.ру». Утверждается, что у 409 граждан КНР по возвращении из РФ обнаружили инфекцию, а сильнее всего пострадал приграничный населенный пункт Суйфыньхэ.

Несмотря на критику со стороны Global Times, медики из Китая, приехавшие в РФ для оказания содействия в борьбе с пандемией, положительно оценили усилия российских властей. Врачи назвали принятые меры эффективными и своевременными.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 15 апреля, всего в мире подтверждено свыше 2 млн случаев заболевания, скончались 126 тыс. человек.

По состоянию на 14 апреля, в России диагностировано 21 202 случаев заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

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