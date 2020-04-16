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Роспотребнадзор опубликовал обучающие ролики о защитных костюмах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Роспотребнадзор опубликовал на своем YouTube-канале два ролика, в которых подробно рассказывается, как правильно надевать и снимать защитные костюмы. Соответствующие видеозаписи появились в Сети в четверг, 16 апреля.

В первом видео служба объясняет, как нужно надевать противочумный костюм первого типа от российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб». Данный костюм обеспечивает защиту кожи рук, тела и лица, а также защищает органы дыхания и зрения.

Он состоит из большой противочумной косынки или капюшона, защитных очков, противочумного халата, ватно-марлевой маски (респиратора), резиновых перчаток, защитной обуви (резиновых сапог или водонепроницаемых бахил) и полотенца. При необходимости его дополняют прорезиненными водонепроницаемыми фартуком, нарукавниками и второй парой резиновых перчаток (или перчаток с защитой от проколов или порезов).

Согласно правилам, это средство индивидуальной защиты нужно надевать или в присутствии другого человека, или перед зеркалом.

Вторая видеозапись показывает, как правильно надевать и снимать средства индивидуальной защиты второго типа. Данный костюм обеспечивает защиту кожных покровов рук, поверхности тела и лица, а также защищает органы дыхания.

Он состоит из большой косынки (капюшона), противочумного халата, ватно-марлевой маски (респиратора), резиновых перчаток, защитной обуви (резиновых сапог или водонепроницаемых бахил) и полотенца.

Отмечается, что костюм третьего типа не защищает органы дыхания и зрения, а четвертого типа — защищает только поверхность тела.

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Порядок снятия защитных костюмов имеет ряд общих особенностей. Так, снимать средство защиты можно только в специально отведенной для этого комнате. После снятия каждого из элементов костюма руки в перчатках помещают в дезинфицирующий раствор. Последними снимаются защитные сапоги и перчатки. Все действия сопровождаются постоянным применением антисептиков.

Костюмы обоих типов перед применением нужно проверить на целостность.

13 апреля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предупредила, что некоторые люди неправильно используют медицинскую маску. Так, промокшую от дыхания маску следует выкинуть через два часа после ношения, в противном случае можно самому стать источником заражения. При этом она отметила, что маска не является гарантом спасения от коронавируса, если человек не соблюдает другие правила, такие как гигиена рук и ограничение контактов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию заболевания. Случаи заражения с начала распространения инфекции зафиксированы более чем в 200 странах мира.

По данным статистического портала Worldometer, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 2 088 240 случаев заражения, скончались — 134 720, выздоровели — 515 854.

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