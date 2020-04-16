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В России провели более 1,61 млн тестов на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Согласно данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России провели более 1,61 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с этой инфекцией в четверг, 16 апреля.

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За последние сутки в стране провели 95,4 тыс. тестов на этот вирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 126 950 человек.

По данным на 15 апреля выявлено 24 490 случаев заболевания, 1986 человек выздоровели, 198 — погибли.

Ранее в четверг Роспотребнадзор сообщал, что, помимо 105 лабораторий ведомства, тестирование проводится еще в 247 лабораториях при государственных медицинских организациях и 24 частных лабораториях.

Накануне правительство России назначило Роспотребнадзор уполномоченным органом по учету и распределению тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции.

коронавирус

Глава ведомства Анна Попова анонсировала запуск тестирования на антитела к коронавирусу в Москве с 14 апреля.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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