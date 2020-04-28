В Москве сочли преждевременным называть сроки снятия ограничений с предприятий

Правительство Москвы прорабатывает план снятия ограничений на работу предприятий, но о сроках говорить пока рано, заявил во вторник, 28 апреля, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы такой план готовим, он находится на финишной стадии по доработке. Проводили совещания с Роспотребнадзором, крупнейшими предприятиями города, проговорили меры по защите персонала от возможного распространения инфекции, этапность открытия предприятий», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Ефимова, в настоящий момент проводится работа «с предприятиями, оказывающими бытовые услуги, идет большой спрос на работу салонов красоты».

Говоря о сроках открытия предприятий, заммэра переадресовал этот вопрос эпидемиологам, отметив, что не обладает информацией о том, когда можно поэтапно снимать ограничения с предприятий.

«На этой неделе досогласуем с Роспотребнадзором и предприятиями набор стандартных требований, которые необходимо будет выполнять. Проработать поэтапность требований, чтобы у всех предприятий в Москве была возможность подготовиться», — подчеркнул он.

По данным на 28 апреля, в России зарегистрированы 93 558 случаев заражения коронавирусом, из них 867 летальные. Всего с начала распространения эпидемии в стране выздоровели 8456 человек.

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