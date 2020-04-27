Малый бизнес сможет получить свыше 70 млрд рублей в виде безвозмездных грантов

1,74 млн микро-, малых и средних предприятий из отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, смогут претендовать на безвозмездные гранты от российских властей. Об этом 27 апреля сообщила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza «Известия».

При условии, что эти предприятия сохранят штат своих сотрудников общей численностью около 3 млн человек, государство может направить им свыше 70 млрд рублей за два месяца.

«Среди отраслей, включенных правительством РФ в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, больше всего может получить непродовольственная розница (27,1 млрд рублей) — ритейлерам в этом сегменте достанется 38% от общей суммы. Также в пятерку крупнейших получателей грантов входят авиационная отрасль и автоперевозки (12 млрд рублей), заведения общепита (11,8 млрд рублей), предприятия в сфере бытовых услуг (7 млрд рублей) и организации в сфере физкультуры и спорта (3,7 млрд рублей)», — говорится в сообщении.

Москва претендует на наиболее массированную поддержку, отмечают эксперты. Столичным предпринимателям может достаться 8,9 млрд рублей. Это 12% от всех грантовых денег. Кроме того, больше других из бюджета получат Санкт-Петербург и Московская область (по 4,4 млрд рублей), Краснодарский край (3,5 млрд рублей), Свердловская область (2,3 млрд рублей), Ростовская область и Татарстан (по 1,9 млрд рублей).

В начале апреля правительство утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. В него вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общепит, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Чиновники отмечали, что это не окончательная редакция данного перечня и он может быть доработан. В частности, к таким корректировкам своих подчиненных призвал президент России Владимир Путин.

Позже вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что крупные предприятия смогут претендовать на реструктуризацию кредитов на 200 млрд рублей.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По состоянию на 25 апреля в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса. 681 человек скончался, 6250 выздоровели.

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